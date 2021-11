An unversichertem Pkw falsche Kennzeichen angebracht - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ketsch. Ein 35-Jähriger ist am Mittwochmittag mit einem unversicherten Auto auf der A6 unterwegs gewesen, zusätzlich waren an diesem noch falsche Kennzeichen angebracht. Wie die Polizei mitteilte, fiel der Nissan einer Streife der Autobahnpolizei Walldorf auf, als dieser auf der A6 in Richtung Mannheim unterwegs war. Er wurde auf einen nahegelegenen Parkplatz ausgeleitet und einer Kontrolle unterzogen. Eine Überprüfung des Fahrzeugs ergab, dass dieses bereits im September stillgelegt worden war und dass kein Versicherungsschutz bestand.

Die angebrachten Kennzeichen waren für einen VW Touran ausgegeben. Diese waren ebenfalls entstempelt. Bei der Kontrolle des Fahrers stellten die Beamten fest, dass diesem die Fahrerlaubnis bereits im Mai entzogen worden war. Zudem zeigte er Anzeichen für vorherigen Drogenkonsum. Ein Drogentest bestätigte dies und reagierte positiv auf Marihuana und Kokain. Dem 35-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, wie es im Polizeibericht heißt.

Gegen den Mann wird nun wegen Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauchs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verkehrsteilnahme unter Drogeneinfluss ermittelt. Zudem sieht er Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und das Kraftfahrzeugsteuergesetz entgegen.