An Supermarkttür in Viernheim gezündelt - Staatsschutz nimmt Ermittlungen auf

Viernheim. Zwei unbekannte maskierte Täter haben am frühen Dienstagmorgen versucht, einen Supermarkt in Viernheim anzuzünden. Dies meldete die Polizei am Dienstagnachmittag. Der Supermarkt in der Mannheimer Straße führt ein breites Sortiment an osteuropäischen Spezialitäten. Weil ein Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine nicht ausgeschlossen wird, hat der Staatsschutz beim Polizeipräsidium Südhessen in Darmstadt die Ermittlungen wegen versuchter Brandstiftung aufgenommen.

Nach Darstellung der Polizei schütteten die Täter gegen 2.35 Uhr eine brennbare Flüssigkeit an die seitliche Eingangstür des Supermarktes. Danach zündeten die Täter die Flüssigkeit an. Dabei sei es zu einer Verpuffung gekommen. Allerdings sei das Feuer danach selbstständig wieder erloschen. An der Geschäftstür entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld des Marktes in der Mannheimer Straße gesehen haben. Hinweise erbitten die Ermittler unter 06151/ 96 90.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1