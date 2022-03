Zwei unbekannte maskierte Täter haben am frühen Dienstagmorgen versucht, einen Supermarkt in Viernheim anzuzünden. Dies meldete die Polizei am Dienstagnachmittag. Der Supermarkt in der Mannheimer Straße führt ein breites Sortiment an osteuropäischen Spezialitäten. Weil ein Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine nicht ausgeschlossen wird, hat der Staatsschutz beim Polizeipräsidium Südhessen

