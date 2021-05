An ALS erkrankter Waldhof-Fan verstorben

Vor 16 Tagen haben wir Ralf Kindsvaters letzten Wunsch erfüllen können. Am gestrigen Abend hat uns die traurige Nachricht erreicht, das der an der unheilbaren Nervenkrankheit ALS erkrankte Waldhof-Fan von uns gegangen ist.



Ruhe in Frieden Ralf. Einmal Waldhof, immer Waldhof!?? pic.twitter.com/WPOfY5iX7l