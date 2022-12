Stuttgart. Der Deutsche Wetterdienst warnt in einer amtlichen Unwetterwarnung vor Glatteis in Teilen von Baden-Württemberg. Im östlichen Bereich des Bodensees bis ins Allgäu trete verbreitet gefrierender Regen auf, teilten die Meteorologen am frühen Mittwochmorgen in Stuttgart mit. Es sei mit unwetterartigem Glatteis zu rechnen. Es bestehe Sturz- und Unfallgefahr durch extreme Glätte. Der Wetterdienst erwartete erhebliche Verkehrsbehinderungen.

