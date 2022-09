Amprion teilt Stand der Planungen des Netzausbauprojekts Bürstadt – BASF mit

Rhein-Neckar. Der Übertragungsnetzbetreiber Amprion lädt am 12. und 13. September in Lampertheim, Bobenheim-Roxheim und Ludwigshafen zu Bürgerinfomärkten ein, um über den Planungsstand im Netzausbauprojekt Bürstadt – BASF zu informieren. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Amprion will auf 13 Kilometern zwischen der Umspannanlage Bürstadt in Lampertheim und der Umspannanlage BASF in Ludwigshafen die Höchstspannungsleitung ersetzen. Ziel ist es, das Übertragungsnetz in der gesamten Region zu verstärken.

Anmeldung unter: www.amprion.net/buerstadt-basf

