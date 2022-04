Amphetamin und Marihuana gefunden: 27-Jähriger in Untersuchungshaft

Schwetzingen. Ein 27-jähriger Deutscher ist am vergangenen Freitag vorläufig festgenommen, nachdem Beamte des Polizeireviers Schwetzingen bei einer Durchsuchung in seiner Wohnung insgesamt etwa zwei Kilogramm Amphetamin und drei Kilogramm Marihuana aufgefunden hatten. Das schreiben die Staatsanwaltschaft Mannheim und das Polizeipräsidium Mannheim in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Aufgrund der Menge an sichergestellten Betäubungsmitteln bestand laut Angaben der Polizei der dringende Verdacht des Handeltreibens. Der 27-Jährige wurde nach Beantragung eines Haftbefehls durch die Staatsanwaltschaft Mannheim am Samstag der zuständigen Haftrichterin beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt. Diese erließ Haftbefehl wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr. Der Haftbefehl wurde in Vollzug gesetzt und der Mann in eine Haftanstalt eingewiesen. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Ermittlungsdezernats Rauschgift der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.