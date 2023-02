Amok-Fehlalarm an der BBS in Germersheim - keine Gefahrensituation

Germersheim. An der Berufsbildenden Schule in Germersheim (BBS) hat am Freitag ein Amok-Fehlalarm ausgelöst. Wie die Kreisverwaltung mitteilte, ging am späten Vormittag der Alarm los, dadurch automatisch ausgelöste Durchsagen hielten Schülerinnen und Lehrkräfte an, sich in ihren Schulräumen zu verbarrikadieren.

Kurz darauf waren Polizei, Feuerwehr und der stellvertretende Brand- und Katastrophenschutzinspekteur, Mario Schmid, vor Ort und sondierten die Lage. Zahleiche Polizeikräfte, darunter einige mit spezieller Schutzausstattung, überprüften sämtliche Räumlichkeiten sowie das gesamte Schulgelände.

Es stellte sich heraus, dass keine Gefahrensituation bestand und der Alarm mutwillig oder aufgrund eines technischen Defektes ausgelöst worden war. Die letzten der rund 400 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte konnten gegen 13.30 Uhr die Schule verlassen.