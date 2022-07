Mannheimer Morgen Plus-Artikel Klimawandel Am Wochenende wird es heiß - so bereiten sich Heidelberg, Mannheim und Co auf die Hitzewelle vor

Meteorologen prognostizieren ab Sonntag die nächste Hitzewelle. Die Kommunen in der Region kämpfen mit den Folgen, insbesondere die Städte ächzen unter der Überhitzung - und gehen ungewöhnliche Wege, um für Abkühlung zu sorgen.