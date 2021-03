Speyer. Ein Jahr nach der letzten „Lindenstraßen“-Folge lässt das Speyerer Technik Museum die Serie im Wilhelmsbau wieder aufleben: Ab Montag, 29. März, erleben Fans, wie es sich anfühlt, am Tresen des Akropolis zu sitzen oder im Café Bayer Platz zu nehmen. Denn das Technik Museum hat die Filmkulissen der beiden Gaststätten übernommen. Mit einem neuen Raum, direkt neben der Else Kling Küche, werden diese Kulissen nun Teil der Lindenstraßen-Ausstellung. „Wir wollten eine lebendige Schau schaffen, damit Fans die Kulissen nicht nur sehen, sondern auch hautnah erleben können,“ so Museumsleiter Andreas Hemmer. Auf 60 Quadratmetern erinnert alles an die Serie. sin