Am Freitag auch keine Hilfsflüge in die Türkei ab Stuttgart

Stuttgart. Anders als von der Gewerkschaft Verdi angekündigt werden am Freitag keine Flüge in Richtung des Katastrophengebiets in der Türkei vom Stuttgarter Flughafen aus starten. "Es wird keine Passagierflüge und auch keine Frachtflüge geben", sagte eine Sprecherin am Donnerstag. Die Gewerkschaft hatte zuvor angekündigt, im Rahmen einer Notdienstvereinbarung zehn Flüge mit Hilfsgütern und Angehörigen in die Türkei zu ermöglichen. Die Flugsicherung solle mit Notschaltern besetzt sein.

Der Flughafensprecherin zufolge sind nur militärische Flüge, Sicherheitslandungen oder medizinische Flüge - etwa dringende Organspenden - am Freitag möglich. Wegen des Verdi-Warnstreiks fallen am Freitag allein 162 Flüge in Stuttgart aus. Rund 20 000 Menschen sind davon betroffen. Auch die Flughäfen Frankfurt, München und Hamburg hatten angekündigt, den regulären Passagierbetrieb am Freitag auszusetzen. Der Flughafenverband ADV erwartet wegen des Verdi-Warnstreiks an sieben deutschen Airports insgesamt gut 2340 Flugausfälle.