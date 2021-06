Am 4. Juli gibt es in Sinsheim Oldtimer zu bestaunen

Sinsheim. Blubbernde V8-Motoren, der unvergleichbare Klang eines Zweitakters oder das Tuckern eines Lanz-Bulldogs – zum Jubiläum lädt das Technik Museen Sinsheim Speyer am Sonntag, 4. Juli, zu „Museum & Friends“, einem „lockeren, markenoffenen Benzingespräch für Fahrzeugenthusiasten“ ein. Das gab das Museum am Mittwoch bekannt. Von 9 bis 18 Uhr können Besucher auf dem Parkplatz P1 und im Innenhof des Museums in Sinsheim Straßenkreuzer, Kult-Automobile und Raritäten bis Baujahr 1991 bestaunen.

„Aufgrund der Jubiläen der Technik Museen Sinsheim Speyer sowie der Resonanzen für unsere Veranstaltungen bieten wir unseren Fans ein weiteres markenoffenes Treffen in Sinsheim an. Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen“, so die Eventmanagerin des Museums, Susanne Rieder. Unterhalb der imposanten Zeitzeugen der Lüfte biete das entspannte Benzingespräch eine Gelegenheit, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen und zu fachsimpeln. „Hier trifft ein Cadillac aus den 50er Jahren auf einen Sachsenporsche aus der ehemaligen DDR, das Kultfahrzeug der 70er, Ford Capri, auf die Design-Ikonen von Alfa Romeo oder eine seltene Indian-Maschine auf eine historische Zugmaschine“, hieß es. Rieder ist zuversichtlich, dass „Museum & Friends“ ein Erfolg werde: „Dann kann es gut sein, dass wir dieses Benzingespräch auch in den kommenden Jahren fortführen werden.“

Anmeldung erforderlich

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bitten die Organisatoren um eine rechtzeitige Voranmeldung. Aktive Teilnehmer erhalten ermäßigten Eintritt in das Museum und ein kleines Präsent bei der Einfahrt.

In diesem Jahr zelebrieren die Museen ihre Jubiläen: Sinsheim feiert 40 Jahre, Speyer 30 Jahre. Für das Jubiläumsjahr sind unterschiedliche Feierlichkeiten oder Themenwochen vorgesehen. Generell werden in den beiden Museen auf mehr als 200 000 Quadratmetern über 6000 Exponate aus allen Bereichen der Technikgeschichte gezeigt.

