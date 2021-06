Altstadtfest erneut abgesagt

Speyer. In der Domstadt ist am Freitag eine weitere Großveranstaltung abgesagt worden. Die Stadtverwaltung hat mitgeteilt, dass das Altstadtfest, das üblicherweise am zweiten Wochenende im September Zehntausende Menschen anzieht, dieses Jahr nicht stattfindet. „Ein Altstadtfest so wie wir es kennen und lieben ist unter Einhaltung aller Abstandsregeln nicht möglich. Auch mit Blick auf die sich weiter ausbreitende Delta-Variante des Coronavirus hat sich der Verwaltungsstab der Stadt Speyer zu diesem Schritt entschlossen“, führt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler aus.

