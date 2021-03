Mannheim. Wegen eines Gleisbruchs an der Haltestelle „Alte Feuerwache“ hat die RNV die Strecke über die Kurpfalzbrücke bis Mittwochnacht teilweise gesperrt. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, wurden die Bahnen der Linien 1, 2, 3, 4 und 15 umgeleitet. In der Nacht wurden die Gleise repariert. Die Strecke ist seit 23:30 Uhr wieder befahrbar.

