Alte Dame überweist 400.000 Euro an Internet-Liebesbetrüger

Wiesloch. Eine Seniorin hat in den vergangen zehn Jahren etwa 400.000 Euro an Liebesbetrüger aus dem Internet überwiesen. Wie die Polizei mitteilte, war den Beamten während einer einfachen Fahrzeugkontrolle aufgefallen, dass die alte Dame aus Wiesloch einen größeren Geldbetrag und sogenannte „Stream-Karten“ – Guthaben-Karten für Onlinedienste – bei sich hatte. Darauf angesprochen berichtete die Frau, dass sie aktuell Kontakt zu einem Dr. Filho, einem Arzt in Helsinki/Finnland, pflege, da dieser eine lebensrettende Nierenoperation an ihrem in den USA wohnenden Lebensgefährten vornehmen müsse. Dafür verlange der finnische Doktor 150 000 Euro. Für Medikamente wären vorab mehrere Hundert Euro über sogenannte „Stream-Karten“ fällig.

AdUnit urban-intext1

Die Ermittlungen ergaben, dass die Frau einem Internet-Liebesbetrüger aufgesessen war. „Gefälschte Lebensläufe, gestohlene Bilder, falsche Namen und erfundene Familientragödien sind oft erst der Anfang verhängnisvoller Affären. Über Wochen bemühen sich die Täter, das Vertrauen und die Herzen ihrer Opfer zu erobern“, erklärt ein Polizeisprecher, wie „Love-Scamming“ funktioniert. Später kämen Geldforderungen oder die Bitte nach kleinen Gefallen. Dazu gehören Geldüberweisungen, Scheckannahmen oder Paketweiterleitungen. Die Wieslocherin hat nach ersten Schätzungen der Polizei in den vergangenen zehn Jahren etwa 400 000 Euro an Liebesbetrüger überwiesen.

Im Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim registrierten die Ermittler 2020 genau 66 Fälle mit einem Schaden von 800 000 Euro.