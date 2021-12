Allgemeinverfügung im Rhein-Neckar-Kreis für Silvester erlassen

Rhein-Neckar. Das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis hat für die Kreiskommunen eine Allgemeinverfügung zum Verbot des Verweilens von Gruppen von mehr als zehn Personen auf öffentlichen Plätzen an Silvester erlassen. Wie das Landratsamt am Mittwoch in einer Pressemeldung mitteilt, gelte diese in insgesamt 38 Kommunen des Landkreises im Zeitraum ab dem 31. Dezember 2021, 15 Uhr, und dem 1. Januar 2022, 9 Uhr. Grundlage für das Verbot sei der Paragraf 17b der baden-württembergischen Corona-Verordnung. Demzufolge können die zuständigen Behörden Verkehrs- und Begegnungsflächen in Innenstädten oder sonstigen öffentlichen Orten festlegen, an denen sich Menschen entweder auf engem Raum oder nicht nur vorübergehend aufhalten.

Weitere Informationen unter rhein-neckar-kreis.de.