Alkoholisierter Rollerfahrer rast in ein Auto

Worms. In Worms konnte letzte Nacht gegen 23.30 Uhr ein 19-jähriger Rollerfahrer nicht mehr rechtzeitig reagieren und ist in ein verkehrsbedingt stillstehendes Auto gefahren. Wie die Polizei mitteilte, entstand bei diesem Unfall am Kreisverkehr Römerstraße ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Ein Atemalkoholtest bei dem Zweiradfahrer ergab 0,72 Promille. Zudem war der junge Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis für das von ihm geführte Fahrzeug. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1