Alkoholisierter Randalierer in der Bahnhofsstraße in Speyer

Speyer. Am Samstagnachmittag haben gegen 16.45 Uhr mehrere Personen in der Bahnhofsstraße in Speyer randaliert. Wie die Polizei mitteilte, ermittelten die hinzugerufenen Beamten einen betrunkenen 25-Jährigen, der lautstark herumschrie. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,55 Promille. Der 25-Jährige hatte einen kleinen Baum herausgerissen und diesen auf dem Grünstreifen abgelegt. Im Streifenwagen beruhigte sich der Randalierer, entschuldigte sich für sein Benehmen und gab an nun ruhig zu bleiben. Da der Mann trotz seiner Alkoholisierung uneingeschränkt gehfähig war, wurde er anschließend nach Hause entlassen.

