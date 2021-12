Alkoholisierter Maskenverweigerer schlägt Polizist mit Weinflasche

Herxheim. Ein 53-jähriger Mann hat einen Polizisten mit einer Weinflasche geschlagen und verletzt. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Angreifer anschließend in Gewahrsam genommen und aufgrund seiner psychischen Verfassung in eine Fachklinik gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Dienstagnachmittag um 15.40 Uhr kam es in einem Einkaufsmarkt in Herxheim zunächst zu einem verbalen Disput zwischen zwei Angestellten und einem 53-jähigen Kunden, der sich weigerte einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Da der 53-Jährige sich nicht einsichtig zeigte wurde die Polizei hinzugerufen. Die Polizeibeamten wollten den alkoholisierten Mann aus dem Markt begleiten, als dieser unvermittelt einen Beamten angriff und ihm eine volle Weinflasche zweimal auf den Kopf schlug. Der Polizeibeamte wurde durch den Angriff verletzt. Gegen den 53-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.