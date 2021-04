Alkoholisierter Lkw-Fahrer durchbricht Leitplanke der A5 und landet in Grünstreifen

Walldorf. Ein alkoholisierter Lkw-Fahrer hat am Autobahnkreuz Walldorf mit seinem Lastwagen die Leitplanke durchbrochen und ist im angrenzenden Grünstreifen zum Stehen gekommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ergab ein nach dem Unfall am Donnerstagabend durchgeführter Alkoholtest 1,4 Promille.

Der Fahrer habe offenbar von der A6 aus Mannheim kommend am Autobahnkreuz auf die A5 in Richtung Heidelberg weiterfahren wollen, so die Polizei. Im Bereich der Überleitung sei der LKW dann nach links abgekommen und durchbrach die dortige Schutzplanke.

Es entstand ein Schaden von rund 21.000 Euro. Der Lkw war nicht mehr fahrbereit. Für die Arbeiten am Unfallort war die Überleitung von der A6 auf die A5 in Richtung Heidelberg in der Nacht für etwa 2 Stunden voll gesperrt. Größere Verkehrsbehinderungen blieben aus.