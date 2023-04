Alkoholisierter Lamborghini-Fahrer streitet Raserei ab - Freund sei gefahren

Speyer. Ein 43-jähriger Lamborghini-Fahrer ist am Samstagabend in Speyer der Raserei überführt worden. Nach Polizeiangaben meldeten mehrere Zeugen einen grauen Lamborghini, welcher in der Kurt-Schuhmacher-Straße mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fahren würde. Kurze Zeit später wurde das besagte Fahrzeug auch auf einem Parkplatz in der Iggelheimer Straße aufgrund seiner Schnelligkeit auffällig.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Lamborghini wurde durch eine Streife der Polizei auf dem Parkplatz festgestellt und der Fahrzeugführer kontrolliert. Zunächst teilte der 43-Jährige Mann mit, dass ein Freund von ihm gefahren sei. Durch mehrere Zeugen wurde aber ein Fahrer beschrieben, welcher exakt zum Aussehen des 43-Jahrigen passte. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit ergab ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von 1,16 Promille. Der Fahrzeugschlüssel wurde präventiv sichergestellt und dem Mann eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde der Führerschein beschlagnahmt.

Zeugen oder Personen, die durch das oben genannte Fahrzeug gefährdet wurden, werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch mitzuteilen (Telefonnummer 06232/1370).