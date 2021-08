Alkoholisierter Fahrer überschlägt sich und landet in Apfelbäumen

Grünstadt. Ein 25-Jähriger hat sich am Mittwoch auf der L454 zwischen Obersülzen und Laumersheim bei einem Unfall überschlagen. Nach Angaben der Polizei kam er in einer scharfen Linkskurve von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und kam in einer Apfelbaumanlage zum Stehen. Der alkoholisierte Fahrer konnte sich selbst befreien - ein Alkoholtest ergab knapp eine Promille. Der 25-Jährige wurde zur Untersuchung vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.

Am Pkw des entstand Totalschaden, circa 8000 Euro, an den Obstbäumen entstand ebenfalls ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.