Alkoholisierter Fahrer auf Autobahn nahe Schifferstadt unterwegs

Schifferstadt. Ein Mann ist am Sonntagabend in Schifferstadt auf der Autobahn unter dem Einfluss von Alkohol unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilte, beobachteten Polizeibeamte einen Pkw, der gegen 22.30 Uhr auf der A61 in Fahrtrichtung Süden mittig zwischen dem Standstreifen und dem rechten Fahrstreifen fuhr. Auf dem Parkplatz Birkenschlag konnte der Wagen angehalten werden. Bei der Kontrolle des 32-jährigen Fahrers stellten die Beamten einen deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest konnte schlussendlich einen Wert von 1.41 Promille ermitteln.

Dem 32-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Nun muss sich dieser einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr entgegenstellen. Außerdem wurde der Führerschein beschlagnahmt.