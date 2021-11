Alkoholisierter Ehemann schlägt seine Frau

Grünstadt. Ein 22-Jähriger soll in Grünstadt seine 26-jährige Frau geschlagen und angedroht haben, ihr ein drei Wochen altes Kind wegzunehmen. Das ist der bisherige Stand der Ermittlungen, wie die Polizei mitteilte. Es soll in der Wohnung zu weiteren unschönen Vorfällen gekommen sein, bei denen die Frau unter anderem an den Haaren gezogen wurde. Der 22-Jährige habe ihr auch das Handy weggenommen. Der 22-Jährige soll dabei deutlich alkoholisieret gewesen sein. Er hatte die Wohnung vor Eintreffen der Polizei verlassen.

