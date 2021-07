Alkoholisierter Autofahrer verursacht Kollision auf A5 - drei Verletzte

St. Leon-Rot. Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Samstagmorgen auf der A5 bei St. Leon-Rot einen Unfall mit drei verletzten Personen verursacht. Gegen 6.30 Uhr war der 21 Jahre alte Beschuldigte mit seinem Wagen in einem Baustellenbereich in Fahrrichtung Norden auf das Auto eines 64-Jährigen aufgefahren, teilte die Polizei mit. Beide Fahrzeuge wurden durch den Aufprall zunächst in die Betonleitwand abgewiesen. Während das Auto des 64-Jährigen auf dem Standstreifen zum Stehen kam, drehte sich der Wagen des 21-Jährigen und blieb schließlich auf der Seite liegen. Bei einer Atemalkoholkontrolle vor Ort wurde beim Unfallverursacher ein Wert von mehr als zwei Promille gemessen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sowohl die beiden Fahrer als auch der Beifahrer des 64-Jährigen wurden mit leichten Verletzungen in eine Klinik eingeliefert. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 23.000 Euro.