Alkoholisierter Autofahrer überschlägt sich mit Fahrzeug

Leimen. Aus noch ungeklärter Ursache ist ein Autofahrer in Leimen am frühen Sonntagmorgen mit einem geparkten Wagen kollidiert und hat sich überschlagen. Das Fahrzeug des 40-Jährigen blieb nach Angaben der Polizei auf dem Dach liegen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro. Der Mann wurde in Folge des Aufpralls leicht verletzt und sein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille.

