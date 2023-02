Alkoholisierter 80-Jähriger stößt in Reilingen mit entgegenkommendem Auto zusammen

Reilingen. Ein alkoholisierter 80-Jähriger Mazda-Fahrer ist am Donnerstagabend mit einer 44-Jährige VW-Fahrerin zusammengestoßen. Laut Polizeiangaben wollte der 80-Jährige von der B39 aus Altlußheim kommend auf der an der Kreuzung zur L723 nach rechts in Richtung Neulußheim abbiegen. Hierbei übersah er beim Wechsel der Fahrspuren eine 44-Jährige VW-Fahrerin und kollidierte mit dieser.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten bei dem 80-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,4 Promille. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie fahrerlaubnisrechtliche Konsequenzen.