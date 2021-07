Alkoholisierter 56-Jähriger prallt mit zwei Autos gegen dasselbe Verkehrsschild

Worms. Ein 56-Jähriger Mann ist am Donnerstagabend mit zwei PKW gegen dasselbe Verkehrsschild gefahren und hat einen Sachschaden verursacht. Wie die Polizei mitteilte, versuchte der Wormser auf einem Feldweg nahe der Eichgasse in Worms-Pfiffligheim gegen 19:20 Uhr zunächst rückwärts einzuparken und touchierte dabei ein Verkehrsschild. Beim Rangieren geriet er dann auf der gegenüberliegenden Seite des Wegs längs in den Straßengraben, wo sich der Wagen festfuhr. Kurzerhand begab sich der 56-Jährige zum nahegelegenen Grundstück seines Vaters, um mit dessen PKW seinen eigenen Wagen aus dem Graben zu ziehen. Dieser Versuch scheiterte, da er erneut beim Rangieren rückwärts gegen das Verkehrsschild prallte. An beiden Fahrzeugen sowie am Pfosten des Verkehrsschilds entstand ein Sachschaden. Fahrtüchtig war der Mann zu diesem Zeitpunkt nicht. Durch die hinzugerufenen Polizeibeamten wurde bei ihm Alkoholgeruch im Atem festgestellt und ein Alkoholtest durchgeführt, der 1,58 Promille ergab. Daraufhin wurde der Führerschein sichergestellt und eine Blutentnahme angeordnet.

