Alkoholisierter 30-Jähriger aus Ludwigshafen verursacht Unfall im Drive-In

Neustadt/Weinstraße. Ein 30-jähriger Ludwigshafener hat am frühen Samstagmorgen in einem Drive-In eines Schnellrestaurants in Neustadt/Weinstraße einen Unfall verursacht. Da es ihm im Drive-In zu lange dauerte, wollte er rückwärts wieder aus diesem herausfahren, teilte die Polizei mit. Jedoch bemerkte der Fahrer nicht, dass hinter ihm bereits ein anderes Fahrzeug stand und touchierte dieses.

Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 750 Euro. Beim Unfallverursacher konnte Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,03 Promille.

Dem Ludwigshafener wurde deshalb eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt verhindert. Der Fahrer muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.