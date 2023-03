Alkoholisierter 22-jähriger Autofahrer kollidiert mit Baum - Fahrzeug überschlägt sich

Nußloch. Ein alkoholisierter 22-jähriger Autofahrer hat am frühen Samstagmorgen in Nußloch die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Nach Polizeiangaben fuhr der Mann auf der K4157 in Richtung Nußloch und kam zunächst nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte anschließend mit einem Baum und überschlug sich. Danach blieb das Auto auf der Fahrerseite liegen. Ein vor Ort durchgeführter freiwilliger Alkoholtest bei dem Fahrer ergab einen Wert von 1,8 Promille.

Durch weitere Ermittlungen der Polizei wurde festgestellt, dass der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Der Fahrer wurde in Folge des Unfalls leicht verletzt und kam in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Das Unfallfahrzeug, an dem ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro entstand, wurde beschlagnahmt und abgeschleppt. Mit der Polizei befanden sich der Rettungsdienst und die Freiwillige Feuerwehr Nußloch und Sandhausen im Einsatz.

Gegen den 22-Jährigen wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.