Alkoholisierter 18-Jähriger findet Autoschlüssel - Spritztour endet an Laterne

Neustadt/Weinstraße. Zwei junge Männer haben in der Nacht zu Sonntag in Gimmeldingen ein Auto geklaut und anschließend einen Verkehrsunfall gebaut. Nach Polizeiangaben entstand am unbefugt benutzten Auto ein erheblicher Sachschaden. Zudem wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eröffnet.

Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass ein 18-jähriger polnischer Staatsbürger und dessen 21-jähriger Freund einen Pkw-Schlüssel an einem Hoftor steckend vorfanden und daraufhin das dazugehörige Fahrzeug aufsuchten. Der 18-Jährige nutzte die Gelegenheit und setzte sich unter dem Einfluss von Betäubungsmittel und mit 0,61 Promille an das Steuer des Autos und fuhr wenig später gegen eine Laterne.

Der 18-Jähige, welcher keine entsprechende Fahrerlaubnis besitzt, flüchtete danach mit seinem Freund und konnte im Rahmen von intensiven Fahndungsmaßnahmen im Ortsbereich aufgefunden werden. Beide Personen wurden für weitere Maßnahmen mit zur Dienststelle genommen.