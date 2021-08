Alkoholisierter 17-Jähriger stürzt mit Fahrrad und schläft verletzt ein

Eppelheim. Ein alkoholisierter 17-Jähriger ist am frühen Donnerstagmorgen in Eppelheim mit seinem Fahrrad gestürzt, hat sich dabei verletzt und ist danach eingeschlafen. Passanten hatten die Polizei einer Mitteilung zufolge gegen 1 Uhr auf den am Boden liegenden Jugendlichen in der Friedrich-Ebert-Straße aufmerksam gemacht und berichteten von einer blutenden Platzwunde am Kinn.

Vor Ort angekommen, weckten die eingesetzten Beamten den Jugendlichen. „Nachdem sie ihn geweckt hatten und dieser realisiert hatte, dass Polizeibeamte sich gerade um ihn kümmerten, legte er ein sehr provokantes Verhalten an den Tag“, so ein Polizeisprecher. Der 17-Jährige habe sämtliche Maßnahmen infrage gestellt und einen alkoholisierten Eindruck hinterlassen. Einen Alkoholtest lehnte er ab.

Der hinzugerufene Rettungsdienst brachte den Verletzten in eine Klinik. Auf dem Weg dorthin soll er sich aggressiv und weiter provokant gegenüber den Rettungskräften und einem vorsorglich im Rettungswagen mitfahrenden Polizeibeamten verhalten haben. Neben der Behandlung seiner Platzwunde wurde dem 17-Jährigen im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Der Jugendliche wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und der medizinischen Versorgung in die Obhut seiner Eltern gegeben. Sein Fahrrad, das weder eine Beleuchtung noch Bremsen, die funktionstüchtig waren, hatte, wurde bei der Polizei untergestellt. Gegen den Beschuldigten wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

