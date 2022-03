Alkoholisierte Täter greifen Sanitäter und Polizei am Südbahnhof an

Schifferstadt. Am Südbahnhof in Schifferstadt ist es am Donnerstagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei alkoholisierten Personen gekommen. Zeugen meldeten den Beamten laut Polizeibericht eine hilflose Person, die über die Bahngleise gelaufen sein soll. Ein Ersthelfer hatte beim Eintreffen der Beamten bereits den blutenden, alkoholisierten 19-Jährigen versorgt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Anschluss sei eine 20-Jährige laut Polizei, den Namen des verletzten Mannes schreiend, näher gekommen und habe unmittelbar in die Richtung eines Beamten geschlagen. Sie wurde zu Boden gebracht und gefesselt. Daraufhin sei der 19-Jährige ebenfalls aggressiv geworden und habe versucht, die Sanitäter und Beamten zu schlagen. Bei ihm wurde ein Wert von 2,2 Promille gemessen. Der Alkoholtest der 20-Jährigen ergab einen Wert von 1,8 Promille. Aufgrund ihrer psychischen Verfassung wurde sie zusammen mit dem Verletzten in ein Krankenhaus gerbracht.

Gegen beide Beschuldigte wird wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Keiner der Einsatzkräfte wurde verletzt.