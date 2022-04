Alkoholisierte 21-Jährige gehen nach 90er Party aufeinander los

Speyer. Am frühen Sonntagmorgen ist es am Neuen Rheinhafen in Speyer zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Nach Angaben der Polizei sprachen die Beamten den Beteiligten einen Platzverweis aus, dem diese nachkamen.

Eine 20-Jährige aus Speyer hatte bei dem Streit nach einer Veranstaltung in der Halle 101 einem 21-Jährigen aus Speyer das T-Shirt zerrissen. Daraufhin kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 21-Jährigen sowie einem 21-Jährigen aus Mannheim, in deren Verlauf beide leichte Verletzungen unterhalb eines Auges davontrugen. Die Beteiligten wirkten alkoholisiert, waren mit einem Alkoholtest jedoch nicht einverstanden.