Alkoholisierte 17-jährige Radfahrerin verletzt sich bei Sturz an zerbrochener Weinflasche

Weisenheim am Berg. Bei einem Unfall am Montagabend hat sich eine Radfahrerin in Weisenheim am Berg durch die Scherben einer mitgeführten Weinflasche verletzt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine 17-jährige Radfahrerin gegen 18.15 Uhr von der Bobenheimer Straße auf die L517. Infolgedessen stürzte die Jugendliche und verletzte sich. Außerdem zog sich die Radfahrerin durch den Bruch der Weinflasche Schnittverletzungen zu.

Durch den Rettungsdienst wurde sie daraufhin versorgt und zur Weiterbehandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Bei einem Atemalkoholtest konnte ein Wert von 1,49 Promille festgestellt werden. Gegen die Jugendliche wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet, wobei zusätzlich eine Blutprobe entnommen wurde.