Alkoholisiert mit Fahrrad in Schifferstadt gestürzt

Schifferstadt. Vermutlich aufgrund übermäßigen Alkoholkonsums hat ein 56-jähriger Fahrradfahrer aus Schifferstadt am späten Mittwochabend die Kontrolle über sein Fahrrad verloren und ist in der Max-Ernst-Straße gestürzt. Wie die Polizei mitteilte, fand ein aufmerksamer Mitbürger den Mann in seiner misslichen Lage und informierte die Rettungsleitstelle, die wiederum die Polizei verständigte. Vor Ort konnte der sichtlich alkoholisierte Gestürzte samt seinem unbeschädigten Fahrrad angetroffen werden. Ein durchgeführter Atem-Alkoholtest ergab einen Wert von 1,99 Promille. Gegenüber einem Zeugen und auch gegenüber den Beamten gab der 56-jährige an, ausgerutscht zu sein. Den Mann, der übrigens unverletzt blieb, erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

