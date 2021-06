Alkoholisiert in die Klemme geraten

Landau. Festgefahren hat sich am Dienstag ein Lkw-Fahrer in der Südpfalz. Wie die Polizei Landau mitteilte, kam der 45-Jährige mit seinem Fahrzeug in der Weinstraße in Eschbach nicht mehr weiter und beschädigte dabei eine Hauswand. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten zudem „Hinweise auf eine Alkoholisierung fest“. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,8 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt verboten, sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, zudem wurde sein Führerschein sichergestellt, so die Polizei. In der Ortsdurchfahrt kam es zu Verkehrsbehinderungen. her

