Alkoholisiert am Steuer in Bad Dürkheim

Bad-Dürkheim. Ein 55-Jähriger Autofahrer ist am Samstag gegen 04.45 Uhr in der Weinstraße Nord in Bad Dürkheim einer Verkehrskontrolle unterzogen worden. Wie die Polizei mitteilte, nahmen hierbei die Polizeibeamten einen Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 0,53 Promille. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und er wurde zwecks weiterer Maßnahmen zur Dienststelle gebracht. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld von 500 Euro und einen Monat Fahrverbot wegen Trunkenheit im Verkehr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1