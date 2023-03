Alarm ausgelöst: Polizeieinsätze an zwei Schulen bei Karlsruhe

Karlsruhe. Weil an zwei Schulen in Karlsruhe und Stutensee Alarm ausgelöst wurde, war die Polizei am Freitag mit zahlreichen Kräften im Einsatz. Gut zwei Stunden nach dem ersten Alarm konnten die Beamten für die erste Schule Entwarnung geben. Das Gebäude in der Karlsruher Waldstadt sei durchsucht worden, teilten die Ermittler bei Twitter mit. Es wurden keine Auffälligkeiten festgestellt. Nun werde zur Ursache der Alarmauslösung ermittelt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gegen 10.00 Uhr gab es einen zweiten Alarm in einer Schule im nahe gelegenen Stutensee. Auch hier durchsuchten Beamte das Gebäude, wie die Sprecherin sagte. Zunächst hätten sie nichts Auffälliges festgestellt.

Der Bereich rund um die Schule in der Karlsruher Waldstadt wurde abgesperrt. Es könne Beeinträchtigungen des Verkehrs geben, teilten die Ermittler bei Twitter mit.