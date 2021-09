Aktuelle Corona-Zahlen in Mannheim, Heidelberg und Rhein-Neckar-Kreis

Rhein-Neckar. Das Landesgesundheitsamt (LGA) hat am Sonntag (Stand 16 Uhr) 53 Neuinfektionen mit dem Coronavirus für Mannheim vermeldet (insgesamt 18.224 Fälle). Die 7-Tage-Inzidenz in der Quadratestadt sank leicht und liegt nun bei 141,6. Am Vortag lag der Inzidenzwert nach Angaben des LGA noch bei 142,6.

Im Rhein-Neckar-Kreis stieg der Inzidenzwert nach den Zahlen des LGA mit 40 Neuinfizierten (insgesamt 24.910 Fälle) auf 90,1 (Vortag 89,5). Das LGA vermeldete am Sonntag keinen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

In der Stadt Heidelberg war ein zunehmendes Infektionsgeschehen mit sechs weiteren Fällen feststellbar (insgesamt 5.697 Fälle). Nachdem die Inzidenz in der Stadt am Sonntag bei 61,9 lag, wurde sie am Sonntag mit einem Wert von 63,2 angegeben.

503 neue Corona-Fälle innerhalb eines Tages im Südwesten

In Baden-Württemberg sind binnen eines Tages 503 weitere Neuinfektionen mit dem Coronavirus erfasst worden. Damit beträgt die Zahl registrierter Infektionsfälle in Baden-Württemberg seit Beginn der Pandemie nun 547 250, wie das Landesgesundheitsamt in Stuttgart am Sonntag mitteilte. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz betrug 91,8 (Vortag: 92,4). Zwei neue Todesfälle und damit nun 10 535 Tote in Verbindung mit dem Virus verzeichnete die Behörde.