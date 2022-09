Aktionen zum Weltalzheimertag in Bensheimer Bibliothek

Bensheim. Rund um den Weltalzheimertag rückt das Netzwerk Demenz mit verschiedenen Veranstaltungen in der Stadtbibliothek das Thema Demenzerkrankungen in den Mittelpunkt. Am Donnerstag, 22. September um 15.30 Uhr, findet in der Bibliothek eine Veranstaltung für Kinder im Grundschulalter statt. Lesepatin Evelyn Dingeldein liest aus dem Buch „Oma Kuckuck“ von Frauke Angel.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Abschluss der Reihe findet am Samstag, 24. September, um 15 Uhr statt. Marianne Höly liest aus ihrem Buch „Hallo Papa, hier ist die Marianne!“, das einfühlsam und mit viel Herz von den Erfahrungen mit ihrem an Alzheimer-Demenz erkrankten Vater handelt. Alle Veranstaltungen sind kostenlos. Anmeldungen werden im Bensheimer Rathaus unter der Telefonnummer 06251/ 8699162 oder per E-Mail an senioren@bensheim.de entgegengenommen.