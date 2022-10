Aktion für sicheren Schulweg - Polizei Mannheim zieht nach Kontrollen Gesamtbilanz

Rhein-Neckar. Der Schulweg soll für Kinder sicherer werden. Deshalb gab es auch in diesem Jahr wieder die Aktion „Sicherere Schulweg“ des Präsidiums Mannheim. 536 Verwarnungen musste die Polizei laut eigenen Angaben aussprechen, 107 Personen erwartet zudem eine Anzeige wegen Ordnungswidrigkeiten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vom 12. bis 30. September kontrollierten und überwachten Beamte und Beamtinnen Schulwege – zur Sicherheit der Schüler und Schülerinnen, aber auch um diese, deren Eltern und andere Verkehrsteilnehmer und -nehmerinnen auf Gefahren aufmerksam zu machen. Die Gesamtbilanz zu dieser landesweiten Aktion hat das Präsidium in einer Pressemitteilung veröffentlicht.

„Bei den Kontrollen in Heidelberg, Mannheim und dem Rhein-Neckar-Kreis kam es am häufigsten zu Beanstandungen beim Halten und Parken von Kraftfahrzeugen“, schreibt die Polizei. 305 Verstöße zählten die Beamten und Beamtinnen dabei im Bereich von Schulen. Außerdem gab es 296 Verstöße wegen des falschen Überquerens der Fahrbahn. „Nicht nur Schulkinder, auch Erwachsene und Radfahrer hielten sich dabei nicht immer an die Vorschriften“, heißt es weiter.

Austausch mit Eltern

81 Verwarnungen erteilte die Polizei außerdem wegen des Fehlverhaltens beim Ein- und Aussteigen aus Fahrzeugen. In 121 Fällen seien zudem die Radwege falsch genutzt worden. Mit bis zu 20 Kilometern pro Stunde zu schnell unterwegs waren einige Verkehrsteilnehmer und -teilnehmerinnen. Insgesamt miss die Polizei dabei 163 Mal eine überhöhte Geschwindigkeit. Deutlich schneller waren drei Fahrzeugführer mit mehr als 20 Kilometern pro Stunde unterwegs, so die Polizei.

Vor den Schulen kamen die Beamten und Beamtinnen außerdem mit Kindern und Eltern ins Gespräch – wobei die Bilanz zufriedenstellend ausfällt, da die Aktion von allen „positiv aufgenommen“ worden sei.