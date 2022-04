Aktion als Zeichen für Klimaschutz

Rhein-Neckar. Zum 15. Mal findet in diesem Jahr die Aktion Stadtradeln statt, bei der auch wieder der Rhein-Neckar-Kreis dabei ist – erstmals mit allen 54 Kommunen. So möchte der Kreis mit seinen Städten und Gemeinden ab dem 8. Mai ein Zeichen für den Klimaschutz setzen, teilte die Verwaltung mit. Zudem solle ein Beitrag zur Förderung des Radverkehrs geleistet werden.

Das Stadtradeln geht im Mai in die neue Saison. © Tobias Hase/dpa

Für den Startschuss der Aktion am 8. Mai wird es an der Klima Arena in Sinsheim ab 11 Uhr eine Auftaktveranstaltung des Landkreises geben. Der Stellvertreter des Landrats und Erster Landesbeamte, Stefan Hildebrandt, eröffnet die Stadtradeln-Saison gemeinsam mit Sinsheims Oberbürgermeister Jörg Albrecht und dem Vorstandsvorsitzenden der Klima Arena, Bernd Welz. Im Anschluss wird eine familienfreundliche „Streuobstwiesentour“ mit dem Fahrrad angeboten. Außerdem kann das Fahrrad während der Auftaktveranstaltung zu einem kostenlosen Fahrradcheck beim ADFC Rhein-Neckar abgegeben werden.

Aktivste Radler werden geehrt

Die Aktion läuft bis Samstag, 28. Mai. Bürgerinnen und Bürger radeln in diesen drei Wochen gemeinsam mit ihrem Team für ihre Kommune und zählen die geradelten Kilometer. Diese werden auf der Stadtradeln-Homepage bei der jeweiligen Kommune eingetragen.

Am Ende werden die fahrradaktivsten Radlerinnen und Radler sowie Teams und Kommunen ausgezeichnet. Während des dreiwöchigen Aktionszeitraums organisieren die teilnehmenden Kommunen zudem ein Rahmenprogramm rund um das Thema Fahrrad. red/kpl

