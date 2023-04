Aggressiver Tiefkühlkostfahrer tickt völlig aus und verletzt 72-Jährigen

Wörth. Ein Tiefkühlkostlieferant ist am Freitag nach einem Disput ausgerastet und hat einen 72-jährigen Anwohner verletzt. Nach Polizeiangaben kam es in Wörth am Rhein (Landkreis Germersheim) zwischen den beiden Männern zu Handgreiflichkeiten, nachdem sich der Anwohner über die Parksituation bei der Auslieferung beschwert hatte.

Der Lieferant sei völlig ausgetickt und habe den Mann tätlich angegriffen und zu Boden geworfen und getreten, hieß es in der Polizeimeldung. Der 72-Järhige verletzte sich dabei nicht unerheblich, der Tiefkühlkostlieferant flüchtete vom Tatort. Entsprechende polizeiliche Ermittlungen bei der Lieferfirma bezüglich der Identität des aggressiven Lieferanten sind bereits eingeleitet, ebenso das erforderliche Strafverfahren.

Die eigentliche Kundin, welche den Vorfall miterleben musste, wird noch als Zeugin zur Sache angehört.