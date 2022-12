Aggressiver Mann bedroht Frau mit Kind in Hockenheimer Einkaufsmarkt

Hockenheim. Ein Mann hat am Mittwoch gegen 18.30 Uhr eine Frau mit Kind in einem Hockenheimer Einkaufsmarkt in der Speyerer Straße beleidigt und bedroht. Warum sich der bislang unbekannte Mann so aggressiv gegenüber der 46-Jährigen verhielt, bleibt unklar, teilt die Polizei mit. Noch bevor die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, war er verschwunden.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die zu der Zeit ebenfalls dort einkaufen waren und Angaben zu dem Mann machen können, sich unter der Rufnummer 06205/2860-0 zu melden.