Aggressiver Hundehalter schlägt in Altrip mit der Faust zu - Polizei bittet um Hinweise

Altrip. Ein aggressiver Hundehalter hat in Altrip einen 67-jährigen Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen und verletzt. Vorausgegangen war laut Polizei, dass die gleichaltrige Frau des 67-Jährigen beim Spaziergang am Rheindamm mehrfach vom Hund des Unbekannten angesprungen worden war. Sie bat den Halter daraufhin, das Tier anzuleinen.

Statt der Bitte nachzukommen, wurde der Mann unvermittelt aggressiv und gestikulierte wild vor der Frau herum. Als sich der Ehemann der Frau dazwischen stellte, schlug ihm der Hundehalter mit der Faust, die mit der Leine umwickelt war, ins Gesicht. Der 67-Jährige stürzte und zog sich dabei noch eine Verletzung an der linken Hand zu.

Der unbekannte Mann leinte danach seinen Hund an und entfernte sich zügig. Der verletzte Altriper kam zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Der Täter, der in Begleitung eines etwa achtjährigen blonden Mädchens war, wurde wie folgt beschrieben: Etwa 60 Jahre alt und rund 170 cm groß, Glatze, bekleidet mit einer dunklen Jacke mit Emblem auf dem Rücken, dunkle Hose.

Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 06235/4950 oder per Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.