Aggressiver 15-Jähriger leistet Widerstand gegen Polizeibeamte in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Ein 15-jähriger Jugendlicher hat am Donnerstagabend Widerstand gegen Polizeibeamte in Ludwigshafen geleistet. Wie die Polizei mitteilte, sollte eine Gruppe Jugendlicher gegen 19.30 Uhr in der Oppauer Straße einer Personenkontrolle unterzogen werden. Ein 15-Jähriger verhielt sich dabei verbal aggressiv, beleidigte die Beamten und rauchte trotz Verbotes weiter.

Er sollte aus diesem Grund zur Dienststelle mitgenommen und dort seinen Eltern übergeben werden. Auf dem Weg zum Streifenwagen wehrte er sich körperlich, sodass er schließlich zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Er wurde zur Polizeidienststelle mitgenommen und dort seinem Vater übergeben.