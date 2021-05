Älterer Mann auf Fahrrad umgefahren - Polizei sucht Zeugen

Bürstadt. Bei einem Zusammenstoß mit einem zehnjährigen Radfahrer hat sich ein 82-Jähriger am Freitag in Bürstadt leichte Verletzungen zugezogen. Nach Angabe der Polizei fuhr der Mann gegen 12 Uhr mit seinem Rad auf der Bonifatiusstraße in Richtung Gartenstraße. Beim Zusammenstoß stürzte der 82-Jährige und verletzte sich. Das unfallbeteiligte Kind, welches mit einem etwa gleichaltrigen Freund unterwegs war, entfernte sich vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06206/94400 bei der Polizei zu melden.

AdUnit urban-intext1