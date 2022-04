Ältere Menschen um mehrere Tausend Euro betrogen - drei Tatverdächtige in Haft

Rhein-Neckar. Drei Personen aus der Region Rhein-Neckar sollen ältere Menschen unter Nutzung unterschiedlicher Betrugsmaschen um mehrere Tausend Euro erleichtert haben. In mindestens vier Fällen soll das den zwei Männern im Alter von 27 und 34 Jahren sowie einer 25 Jahre alten Frau in wechselnder Besetzung und mit weiteren, bisher unbekannten Tätern gelungen sein, teilte das Polizeipräsidium Mannheim und die Staatsanwaltschaft Mannheim am Freitag mit. Sie stehen nun unter dem Verdacht des schweren Bandendiebstahls und befinden sich in Untersuchungshaft.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei den Taten sollen sich die beiden Männer und die Frau als Mitarbeiter einer Krankenkasse oder des Ordnungsamtes ausgegeben haben. Unter dem Vorwand den Impfstatus überprüfen zu müssen und der Vorlage entsprechender Dokumente, verschafften sie sich Zutritt in die Wohnungen ihrer Opfer. Während die Bewohnerinnen und Bewohner durch einen der Verdächtigen in ein Gespräch verwickelt worden sein sollen, hätten die weiteren Mitglieder Bargeld und wertvolle Gegenstände aus den Wohnungen entwendet.

Auch sollen sich die Tatverdächtigen als Mitarbeitende der Stadtwerke ausgegeben oder den Geschädigten vorgegeben haben, als Mitarbeitende des Gesundheitsamtes Hygienekontrollen durchzuführen. In drei weiteren Fällen erkannten die potentiellen Opfer den Betrug, sodass die Täter leer ausgingen.

Die drei Beschuldigten waren am Donnerstag festgenommen worden. Zuvor wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim vom Amtsgericht Mannheim Haftbefehl wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr erlassen. Der zuständige Ermittlungsrichter setzte die Haftbefehle nach der Festnahme der Beschuldigten in Vollzug. Die drei Tatverdächtigen wurden anschließend in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei zu den weiteren, bisher noch unbekannten Mittätern sowie weiteren, bisher nicht bekannten Taten, dauern derzeit noch an“, berichteten die Behörden. Zudem wird ermittelt, ob Zusammenhänge zu weiteren, bereits bekannten Taten bestehen. Weitere Geschädigte melden sich unter der Rufnummer 0621/174-4444 bei der Polizei.