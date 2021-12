Mannheim. Zum ökumenischen Adventsgebet am offenen Feuer, laden die Calvin-Gemeinde und die St. Bonifatius-Gemeinde ein. Am Mittwoch, 1. Dezember, beginnt um 18.30 Uhr die Einstimmung in den Advent auf dem Gelände zwischen den beiden Kirchtürmen. In christlicher Verbundenheit wird die Adventszeit mit Geschichten, Gebeten, Licht und einem Adventssegen eingeleitet. Mund- und Nasenbedeckung sind erforderlich.

